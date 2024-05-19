Hentbol Erkekler Süper Lig Play-off Finali Yarın Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hentbol Erkekler Süper Lig Play-off Finali Yarın Başlıyor

Hentbol Erkekler Süper Lig Play-off Finali Yarın Başlıyor

2023-2024 sezonunda şampiyonun belirleneceği Hentbol Erkekler Süper Lig play-off final etabı yarın başlayacak. Beşiktaş Safi Çimento ile Sakarya Büyükşehir Belediyespor arasında oynanacak seride üç galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak. Maç programı ise 20, 22, 25, 27 ve 31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

19.05.2024 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2023-2024 sezonu şampiyonunun belirleneceği play-off final etabı yarın başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, final serisinde Beşiktaş Safi Çimento ile Sakarya Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

Seride üç galibiyete ulaşacak takım şampiyon olacak.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde play-off final etabının maç programı şöyle:

20 Mayıs Pazartesi:

20.00 Beşiktaş Safi Çimento-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (BJK Süleyman Seba)

22 Mayıs Çarşamba:

17.00 Beşiktaş Safi Çimento-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (BJK Süleyman Seba)

25 Mayıs Cumartesi:

17.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento (Serdivan)

27 Mayıs Pazartesi:

18.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento (Serdivan) (Gerekirse)

31 Mayıs Cuma:

18.00 Beşiktaş Safi Çimento-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (BJK Süleyman Seba) (Gerekirse)

Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş, Sakarya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbol Erkekler Süper Lig Play-off Finali Yarın Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:47 Bakan Bak gençlerle birlikte Ata’nın huzuruna çıktı İşte Özel Defter’e yazdığı mesaj Bakan Bak gençlerle birlikte Ata'nın huzuruna çıktı! İşte Özel Defter'e yazdığı mesaj
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 Mayıs ruhu, bu milletin en büyük sermayesidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 Mayıs ruhu, bu milletin en büyük sermayesidir
09:01 Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi
08:24 Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz: 2 ay sonra Türkiye’ye döneceğim Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz: 2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim
22:40 Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı’nın yerine yeni isim atandı Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın yerine yeni isim atandı
09:59 İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği yat yarışları nedeniyle askıya alındı İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği yat yarışları nedeniyle askıya alındı
08:20 Narkoçelik-17 operasyonunda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi Narkoçelik-17 operasyonunda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi
08:00 İzmir’de toz taşınımlı hava etkili oldu, araçlara çamur yağdı İzmir'de toz taşınımlı hava etkili oldu, araçlara çamur yağdı
07:28 Maduro, Türkiye’yle yatırım anlaşmasını canlı yayında imzaladı Maduro, Türkiye'yle yatırım anlaşmasını canlı yayında imzaladı
00:33 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ağabeyi trafik kazasında yaralandı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ağabeyi trafik kazasında yaralandı
23:44 İstanbul’da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı İstanbul'da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı
23:19 Dışişleri Bakanlığı’ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a fotoğraflı yanıt Dışişleri Bakanlığı'ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a fotoğraflı yanıt
22:49 Beylikdüzü’nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı Beylikdüzü'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı
22:39 Tokat’ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5’i jandarma personeli 7 yaralı Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'i jandarma personeli 7 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 10:38:47. #1.13#
SON DAKİKA: Hentbol Erkekler Süper Lig Play-off Finali Yarın Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement