Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 12. hafta yarın oynanacak maçla başlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 12. hafta karşılaşmaları yapılacak. Haftanın programı yarın Mihalıççık Belediyespor-Göztepe Diyet Kapıma Gelsin maçıyla başlayacak; 28 Kasım Cumartesi Spor Toto-Beykoz Belediyespor ve 9 Aralık Çarşamba Güneysuspor-Beşiktaş maçları da oynanacak.
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 12. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
15.00 Mihalıççık Belediyespor-Göztepe Diyet Kapıma Gelsin (Mihalıççık Belediyesi)
28 Kasım Cumartesi:
14.00 Spor Toto-Beykoz Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol)
15.00 Giresunspor-İstanbul Gençlikspor (Hüseyin Avni Alparslan)
17.00 Nilüfer Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Üçevler)
9 Aralık Çarşamba:
15.00 Güneysuspor- Beşiktaş (Güneysu)
Kaynak: AA
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