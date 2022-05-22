Hentbol Erkekler Süper Ligi şampiyonu Beşiktaş kupasını aldı - Son Dakika
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Hentbol Erkekler Süper Ligi şampiyonu Beşiktaş kupasını aldı

22.05.2022 20:39
Hentbol Erkekler Süper Ligi şampiyonu Beşiktaş kupasını aldı

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, sezonun son haftasında Nilüfer Belediyespor ile oynadığı maçın ardından şampiyonluk kupasını aldı.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, sezonun son haftasında Nilüfer Belediyespor ile oynadığı maçın ardından şampiyonluk kupasını aldı.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2021-22 sezonu bugün oynanan 26'ncı hafta karşılaşmalarıyla sona erdi. Süleyman Seba Spor Salonu'nda Nilüfer Belediyespor'u konuk edek siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 38-33 galip ayrıldı. Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'a kupası Nilüfer Belediyespor maçının ardından verildi. Düzenlenen törende siyah-beyazlı ekibe kupa ve madalyalarını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi takdim etti.


Hentbol Erkekler Süper Ligi şampiyonu Beşiktaş kupasını aldı
Hentbol Erkekler Süper Ligi şampiyonu Beşiktaş kupasını aldı
Hentbol Erkekler Süper Ligi şampiyonu Beşiktaş kupasını aldı
Hentbol Erkekler Süper Ligi şampiyonu Beşiktaş kupasını aldı
Hentbol Erkekler Süper Ligi şampiyonu Beşiktaş kupasını aldı
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Kaynak: DHA

Hentbol Erkekler Süper Ligi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbol Erkekler Süper Ligi şampiyonu Beşiktaş kupasını aldı - Son Dakika


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