Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası - Son Dakika

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda A, B ve C grubu maçları sona erdi.
Oynanan maçların ardından A Grubu'nda Beykoz Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor, B Grubu'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Köyceğiz Belediyespor, C Grubu'nda ise Beşiktaş ile Antalyaspor çeyrek finale çıktı.
Müsabakaları daha önce oynanan D Grubu'nda ise Spor Toto ile Eskişehir Orman adlarını çeyrek finale yazdırmıştı.
Organizasyonda bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:
A Grubu:
Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 33-27
B Grubu:
Ümraniye Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 24-31
C Grubu:
Hatayspor- Sivas Gençlik: 37-21
Beşiktaş-Antalyaspor: 42-32
Kaynak: AA
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