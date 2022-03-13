Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası - Son Dakika
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Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

13.03.2022 20:13
Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda A, B ve C grubu maçları sona erdi.

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda A, B ve C grubu maçları sona erdi.

Oynanan maçların ardından A Grubu'nda Beykoz Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor, B Grubu'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Köyceğiz Belediyespor, C Grubu'nda ise Beşiktaş ile Antalyaspor çeyrek finale çıktı.

Müsabakaları daha önce oynanan D Grubu'nda ise Spor Toto ile Eskişehir Orman adlarını çeyrek finale yazdırmıştı.

Organizasyonda bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:

A Grubu:

Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 33-27

B Grubu:

Ümraniye Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 24-31

C Grubu:

Hatayspor- Sivas Gençlik: 37-21

Beşiktaş-Antalyaspor: 42-32

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası - Son Dakika


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