Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Finali: Beykoz Belediyespor 44-36 Trabzon Büyükşehir Belediyespor

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Beykoz Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 44-36 mağlup etti.
Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleye takımlar "Sporda şiddete yer yok!" yazılı pankartlarla çıkarken, futbol hakemi Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sebebiyle müsabakalar 10 dakika geç başladı.
Müsabakanın ilk yarısı 15-15'lik eşitlikle sonuçlandı.
İki takım rövanş mücadelesinde yarın saat 14.00'te Haldun Alagaş Spor Salonu'nda Dörtlü Final'e çıkmak için karşı karşıya gelecek.
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