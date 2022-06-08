Hentbol Federasyonu Başkanı Kılıç, maç sözünü yerine getirmek için Van'a gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Hentbol Federasyonu Başkanı Kılıç, maç sözünü yerine getirmek için Van'a gidiyor

08.06.2022 21:37
Hentbol Federasyonu Başkanı Kılıç, maç sözünü yerine getirmek için Van'a gidiyor

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, hentbol bilgisiyle dikkatleri üzerine çeken 10 yaşındaki Serkan Maho'ya verdiği maç sözünü yerine getirmek için yarın Van'a gidecek.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, hentbol bilgisiyle dikkatleri üzerine çeken 10 yaşındaki Serkan Maho'ya verdiği maç sözünü yerine getirmek için yarın Van'a gidecek.

Başkan Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Serkan, söz verdiğim maç için yarın Van'a geliyorum. Güçlü bir takımla karşılaşacağımız için milli takım kaptanlarımızdan Ramazan Döne ağabeyini de yanımda getiriyorum. Biz, Ferda Göktaşoğlu hocanla kuracağınız takımın karşısına çıkmaya hazırız. Yarın görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Maçın yarın saat 11.00'de, Van Nur Tatar Spor Salonu'nda oynanacağı da açıklandı.

Van'da, internetten yaptığı araştırmayla hentbolun kurallarını öğrenen 10 yaşındaki Serkan Maho, antrenörünün "hentbol nedir?" sorusuna verdiği yanıtla dikkatleri çekmiş ve Başkan Uğur Kılıç'tan maç sözü almıştı.

Edremit ilçesinde yaşayan 4. sınıf öğrencisi Serkan Maho, babasının telefonundan sosyal paylaşım sitelerinde video izlerken denk geldiği hentbol sporuna ilgi duyarak, hentbol bilgisini geliştirdiği açıklanmıştı.

YORUMLAR
500
Van-Gevaş İkizler Göleti ve sulaması inşaatında çalışmalar sürüyor Van-Gevaş İkizler Göleti ve sulaması inşaatında çalışmalar sürüyor Van'da 4 ton 391 kilo uyuşturucu imha edildi Van'da 4 ton 391 kilo uyuşturucu imha edildi
Kaynak: AA

Uğur Kılıç, Van, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbol Federasyonu Başkanı Kılıç, maç sözünü yerine getirmek için Van'a gidiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:19 Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
21:10 Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya şimdiye kadarki en ciddi gıda, enerji ve ekonomik krizin eşiğinde
21:07 Liverpool, Darwin Nunez için yaklaşık 100 milyon euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor
21:03 Kumsaati Engelliler Derneği için yapılan bağışı beğenmeyen çalışan, küstah tavırlarıyla tepki çekti
20:37 "6. Yargı Paketi" Kanun Teklifi kabul edildi! Stokçular için hapis cezası 1-3 yıla çıkarıldı
20:28 Fenerbahçe ve Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maç tarihleri açıklandı!
19:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'da kurulan Amerikan üslerine tepki gösterdi
19:31 Kabataş-Bağcılar hattında tramvay ile polis aracı çarpıştı: 3 polis yaralı
19:29 Şeyma Subaşı'nın Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'ın paylaşımına kalpli yorumu sosyal medyayı salladı
19:03 Kira artış oranlarına yüzde 25 oranında sınırlama getiren önerge yasalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 21:44:05. #1.12#
SON DAKİKA: Hentbol Federasyonu Başkanı Kılıç, maç sözünü yerine getirmek için Van'a gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement