Başkan Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Serkan, söz verdiğim maç için yarın Van'a geliyorum. Güçlü bir takımla karşılaşacağımız için milli takım kaptanlarımızdan Ramazan Döne ağabeyini de yanımda getiriyorum. Biz, Ferda Göktaşoğlu hocanla kuracağınız takımın karşısına çıkmaya hazırız. Yarın görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uğur Kılıç, Van, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Hentbol Federasyonu Başkanı Kılıç, maç sözünü yerine getirmek için Van'a gidiyor - Son Dakika

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