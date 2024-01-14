Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'ı ziyaret etti.

Kılıç, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle Vali Baydaş'ı ziyaret ederek, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu'nda oynayacağı maçlar hakkında bilgi verdi.

Kılıç, Karadağ ile 3 Nisan'da yapılacak karşılaşmanın Rize'de oynanması için Baydaş ile görüştü.

Ziyarette Kılıç, Vali Baydaş'a 53 numaralı milli takım forması hediye etti.

Daha sonra Güneysu Belediyesini ziyaret eden Kılıç ve beraberindekiler, Belediye Başkanı Rıfat Özer ele görüştü.

Güneysuspor tesislerini gezen Kılıç, Başkan Özer'e milli takım forması hediye etti.