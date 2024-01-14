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Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'ı ziyaret etti

Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'ı ziyaret etti. Kılıç, ziyaret sırasında A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu'nda oynayacağı maçlar hakkında bilgi verdi ve Karadağ ile yapılacak olan maçın Rize'de oynanması için görüşmelerde bulundu. Ziyarette Kılıç, Vali Baydaş'a milli takım forması hediye etti. Daha sonra ise Güneysu Belediyesini ziyaret eden Kılıç, Belediye Başkanı Rıfat Özer ile görüştü ve Güneysuspor tesislerini gezdi.

Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş\'ı ziyaret etti
14.01.2024 - 17:16,
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Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'ı ziyaret etti.

Kılıç, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle Vali Baydaş'ı ziyaret ederek, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu'nda oynayacağı maçlar hakkında bilgi verdi.

Kılıç, Karadağ ile 3 Nisan'da yapılacak karşılaşmanın Rize'de oynanması için Baydaş ile görüştü.

Ziyarette Kılıç, Vali Baydaş'a 53 numaralı milli takım forması hediye etti.

Daha sonra Güneysu Belediyesini ziyaret eden Kılıç ve beraberindekiler, Belediye Başkanı Rıfat Özer ele görüştü.

Güneysuspor tesislerini gezen Kılıç, Başkan Özer'e milli takım forması hediye etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'ı ziyaret etti - Son Dakika
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