Türkiye Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 3. toplantısını Trabzon'da yaptı

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Merkez Hakem Kurulu, 3. toplantısını Trabzon'da gerçekleştirdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Merkez Hakem Kurulunun 3. toplantısına Sinop, Samsun, Erzurum, Erzincan, Giresun ve Rize'den hentbolun paydaşları katıldı.

Toplantıya ev sahipliği yapan eski hentbolcu Trabzon Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Ayhan Pala'nın açılış konuşmasının ardından, Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Hakan Küçükyılmaz da MHK'nın prensipleri ve projelerini anlattı.

Katılımcı antrenör, hakem ve gözlemcilerin görüş ve önerilerini dile getirmesi ile sona eren toplantıdan sonra Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Bu arada Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun yılın son toplantısını 27-28 Aralık tarihlerinde Mardin'de gerçekleştireceği kaydedildi.