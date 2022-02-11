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Hentbol grup müsabakaları Düzce'de başladı - Son Dakika

Hentbol grup müsabakaları Düzce'de başladı

11.02.2022 10:17
Hentbol grup müsabakaları Düzce'de başladı

DÜZCE (İHA) – Okul sporları Yıldız Kızlar ve Erkekler Hentbol Grup müsabakaları Düzce'de başladı.

DÜZCE (İHA) – Okul sporları Yıldız Kızlar ve Erkekler Hentbol Grup müsabakaları Düzce'de başladı. Müsabakalara 10 ilden yüzlerce sporcu katılacak.

2021-2022 Okul Sporları Yıldızlar Kızlar ve Erkekler Hentbol Grup müsabakaları 10-13 Şubat 2022 tarihleri arasında Düzce Bahçeşehir Spor Salonu'nda başladı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğini yapacağı müsabakalarda takımlar yarı finallere kalmak için yarışacak. Müsabakalarında kızlar kategorisinde 6, erkeklerde ise 10 takım mücadele edecek. Kızlarda Bolu, Düzce, İstanbul, Kastamonu ve Kocaeli erkeklerde ise Bartın, Bolu, Bursa, Düzce, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ yarı finallere yükselme mücadelesi verecek. İlk 3 takım yarı finallerde illerini temsil edecek.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konferans salonunda yapılan teknik toplantı ve fikstür çekimi ile şampiyona başladı. - DÜZCE

Hentbol grup müsabakaları Düzce'de başladı
Hentbol grup müsabakaları Düzce'de başladı
Hentbol grup müsabakaları Düzce'de başladı

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Bahçeşehir, gençlik, Hentbol, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hentbol grup müsabakaları Düzce'de başladı - Son Dakika Spor


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