Hentbol: Haftanın programı

Erkekler Süper Lig'de 8, Kadınlar Süper Lig'de ise 9. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'de haftanın programı şöyle:
Erkekler Süper Lig
Bugün:
14.00 Mamak Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (THF)
Yarın:
14.00 Hatayspor- Spor Toto (TOKİ 500 Kişilik Çok Amaçlı Spor Salonu)
15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Celal Atik)
15.00 MYK Hentbol-Eskişehir Ormanspor (THF)
16.00 Beykoz Belediyespor-Tokat Gençlik (R. Şahin Koktürk)
18.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)
Kadınlar Süper Lig
21 Kasım Pazar:
14.00 Tekirdağspor-Konyaaltı Belediyespor (Marmara Ereğlisi İlçe)
17.00 EGO Spor-Üsküdar Belediyespor (THF)
24 Kasım Çarşamba:
17.00 Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
1 Aralık Çarşamba:
14.00 Araç Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Araç)
4 Aralık Cumartesi:
16.00 Görele Belediyespor-Antalya Anadolu (Görele İlçe)
17.00 Kastamonu Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Merkez)
Kaynak: AA
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