Hentbol: Haftanın programı - Son Dakika
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Hentbol: Haftanın programı

08.04.2022 09:55
Hentbol: Haftanın programı

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 21'inci, Kadınlar Süper Ligi'nde ise 18'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 21'inci, Kadınlar Süper Ligi'nde ise 18'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Erkekler Süper Ligi

Yarın:

16.00 Beşiktaş- Antalyaspor (Süleyman Seba)

10 Nisan Pazar:

14.00 Tokat Gençlikspor-Beykoz Belediyespor (Ali Yücel)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Mamak Belediyespor (Üçevler)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Beşirli)

15.00 Spor Toto- Hatayspor (THF)

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

14.30 Konyaaltı Belediyespor- Kastamonu Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

16.30 Antalya Anadoluspor-Yalıkavakspor (Akdeniz Mavi)

15.00 Üsküdar Belediyespor-Görele Belediyespor (Çamlıca)

15.00 Anadolu Üniversitesi-Araç Belediyespor (Porsuk)

16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Celal Atik)

17.00 EGO Spor-Tekirdağspor (THF)

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Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto Süper Lig, Süleyman Seba, Hentbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbol: Haftanın programı - Son Dakika


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