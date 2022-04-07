Hentbol Kadınlar 1. Lig Play Off Müsabakaları başladı - Son Dakika
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Hentbol Kadınlar 1. Lig Play Off Müsabakaları başladı

07.04.2022 16:22
Hentbol Kadınlar 1. Lig Play Off Müsabakaları başladı

Türkiye Hentbol Federasyonu'nu tarafından Alanya'nın ev sahipliği ile düzenlenen Kadınlar 1. Lig Play-Off Müsabakaları Atatürk Spor Salonu'nda başladı.

Türkiye Hentbol Federasyonu'nu tarafından Alanya'nın ev sahipliği ile düzenlenen Kadınlar 1. Lig Play-Off Müsabakaları Atatürk Spor Salonu'nda başladı.

Dört gün boyunca gerçekleştirilecek olan maçlarda; Adasokağı SK., Kırşehir Beleyesi GSK., Sivas Belediyesi SK., Mudanya Belediyesi SK., Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK., Polatlı Belediyesi SK., Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK., ve Bolu Belediyesi Spor Kulüpleri mücadele ediyor. Süper Lige Yükselme müsabakalarının ödül töreni 10 Nisan Pazar günü yapılacak. - ANTALYA

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Türkiye Hentbol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, Play Off, Alanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hentbol Kadınlar 1. Lig Play Off Müsabakaları başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hentbol Kadınlar 1. Lig Play Off Müsabakaları başladı - Son Dakika
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