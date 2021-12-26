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Hentbol Kadınlar 2. Ligi 1. hafta maçları tamamlandı - Son Dakika

Hentbol Kadınlar 2. Ligi 1. hafta maçları tamamlandı

26.12.2021 18:27
Hentbol Kadınlar 2. Ligi 1. hafta maçları tamamlandı

Hentbol Kadınlar 2. Ligi 1. hafta maçları tamamlandı.

Hentbol Kadınlar 2. Ligi 1. hafta maçları tamamlandı. Ligde 2. hafta karşılaşmaları 2 Ocak 2021 tarihinde oynanacak.

Hentbol Kadınlar 2. Lig'de 1. hafta müsabaka sonuçları şöyle:

A Grubu

Osmangazi Bld. 24 - 23 Dikili Bld.

Eskişehir Hentbol 27 - 19 Odunpazarı GSK

B Grubu

Sancaktepe Bld. 31 - 22 ON Otomasyon Defne Spor

Beycilerspor 27-26 Lüleburgaz Sokullu

C Grubu

Çaykur Rizespor 38 - 18 Ordu Gençberlirliği

Ortahisar İMKB ve MTAL 21 - 26 Ortahisar Bld.

D Grubu

1955 Batman Bld. 19 - 15 İpekyolu İlçe GSK

E Grubu

AS Hentbol 28 - 13 Kaleşehir Gençlikspor

Kastamonu Gençlikspor 34-44 Samsun Gençlikspor

G Grubu

Elazığ GSK 23 - 28 Necatibey Ortaokulu SK

Genç Nesil Bilişim SK 19 - 20 Gaziantep Hentbolspor

G Grubu 2. hafta sonuçlar

Güneşin Çocukları GSK 13 - 31 Genç Nesil Bilişim SK

Gaziantep Hentbolspor 24 - 25 Elazığ GSK - İSTANBUL

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Osmangazi, Hentbol, Dikili, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hentbol Kadınlar 2. Ligi 1. hafta maçları tamamlandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Hentbol Kadınlar 2. Ligi 1. hafta maçları tamamlandı - Son Dakika
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