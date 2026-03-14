Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Dördüncü Haftada 4 Maç Oynandı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de play-off ve play-out etabı dördüncü haftasında 4 maç yapıldı.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabında, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u 35-30 yendi. Diğer maçta ise Armada Praxis Yalıkavak, Üsküdar Belediyespor'u 27-25 mağlup etti.
Play-out etabında yapılan karşılaşmalarda ise Odunpazarı, Yenimahalle Belediyespor'u 47-34, Göztepe de MC Sistem Yurdum'u 31-29 yendi.
