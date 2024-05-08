Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off şampiyonluk etabı başlıyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off şampiyonluk etabında ilk maç yarın yapılacak.
Armada Praxis Yalıkavak ile Kastamonu Belediyespor arasındaki karşılaşma Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak.
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off şampiyonluk etabında diğer maçların programı şöyle:
10 Mayıs Cuma:
13.30 Konyaaltı Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)
11 Mayıs Cumartesi:
17.00 Armada Praxis Yalıkavak-Kastamonu Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
12 Mayıs Pazar:
19.00 Konyaaltı Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)
14 Mayıs Salı (Gerekirse):
15.00 Kastamonu Belediyespor - Armada Praxis Yalıkavak (Kastamonu)
15 Mayıs Çarşamba (Gerekirse):
17.00 Yenimahalle Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)
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