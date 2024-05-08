Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off şampiyonluk etabı başlıyor - Son Dakika
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Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off şampiyonluk etabı başlıyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off şampiyonluk etabı başlıyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off şampiyonluk etabında ilk maç yarın yapılacak. Armada Praxis Yalıkavak ile Kastamonu Belediyespor arasındaki karşılaşma Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak. Diğer maçların programı ise şu şekildedir: 10 Mayıs Cuma: 13.30 Konyaaltı Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi), 11 Mayıs Cumartesi: 17.00 Armada Praxis Yalıkavak-Kastamonu Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya), 12 Mayıs Pazar: 19.00 Konyaaltı Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi), 14 Mayıs Salı (Gerekirse): 15.00 Kastamonu Belediyespor - Armada Praxis Yalıkavak (Kastamonu), 15 Mayıs Çarşamba (Gerekirse): 17.00 Yenimahalle Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi).

08.05.2024 18:57
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Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off şampiyonluk etabında ilk maç yarın yapılacak.

Armada Praxis Yalıkavak ile Kastamonu Belediyespor arasındaki karşılaşma Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off şampiyonluk etabında diğer maçların programı şöyle:

10 Mayıs Cuma:

13.30 Konyaaltı Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

11 Mayıs Cumartesi:

17.00 Armada Praxis Yalıkavak-Kastamonu Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

12 Mayıs Pazar:

19.00 Konyaaltı Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

14 Mayıs Salı (Gerekirse):

15.00 Kastamonu Belediyespor - Armada Praxis Yalıkavak (Kastamonu)

15 Mayıs Çarşamba (Gerekirse):

17.00 Yenimahalle Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off şampiyonluk etabı başlıyor - Son Dakika

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