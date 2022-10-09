Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 4. haftası 2 maçla başladı.
Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Üsküdar Belediyespor - Görele Belediyespor: 28-32
Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş - Konyaaltı Belediyespor: 28-28
Kaynak: AA
Tekirdağ, Üsküdar, Spor, Son Dakika
Son Dakika › Spor › Hentbol: Kadınlar Süper Ligi - Son Dakika
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