Hentbol: Kadınlar Süper Ligi - Son Dakika
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Hentbol: Kadınlar Süper Ligi

09.10.2022 18:36
Hentbol: Kadınlar Süper Ligi

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 4. haftası 2 maçla başladı.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 4. haftası 2 maçla başladı.

Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Üsküdar Belediyespor - Görele Belediyespor: 28-32

Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş - Konyaaltı Belediyespor: 28-28

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Kaynak: AA

Tekirdağ, Üsküdar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbol: Kadınlar Süper Ligi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hentbol: Kadınlar Süper Ligi - Son Dakika
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