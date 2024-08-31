Hentbol Kadınlar ve Erkekler Süper Lig'de 2024-2025 Sezonu Başladı - Son Dakika
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Hentbol Kadınlar ve Erkekler Süper Lig'de 2024-2025 Sezonu Başladı

Sezonun ilk haftasında kadınlarda 4, erkeklerde ise 1 maç yapıldı. Kadınlar Süper Lig'de alınan sonuçlar: Kırşehir Belediyesispor-Yenimahalle Belediyespor: 28-31, Ortahisar Belediyespor-Adasokağı: 29-33, Anadolu Üniversitesi-Görele Belediyespor: 31-35, Bursa Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 35-29. Erkekler Süper Lig'de ise Mihalıççık Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor: 29-25.

31.08.2024 20:46
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Hentbol Kadınlar ve Erkekler Süper Lig'de 2024-2025 sezonu başladı.

Sezonun ilk haftasında bugün kadınlarda 4, erkeklerde ise 1 maç yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar Süper Lig

Kırşehir Belediyesispor-Yenimahalle Belediyespor: 28-31

Ortahisar Belediyespor-?Adasokağı: 29-33

Anadolu Üniversitesi-Görele Belediyespor: 31-35

Bursa Büyükşehir Belediyespor-? İzmir Büyükşehir Belediyespor: 35-29

Erkekler Süper Lig

?Mihalıççık Belediyespor- Konya Büyükşehir Belediyespor: 29-25

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hentbol Kadınlar ve Erkekler Süper Lig'de 2024-2025 Sezonu Başladı - Son Dakika
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