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Hentbol maçının ardından oyuncular birbirine girdi - Son Dakika

Hentbol maçının ardından oyuncular birbirine girdi

06.02.2022 16:50

- Hentbol maçının ardından oyuncular birbirine girdi Son düdük ile birlikte yumruklar havada uçuştu Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde İneboluspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan hentbol karşılaşmasının son düdüğüyle birlikte oyuncular arasında yumruklu kavga yaşandı.

- Hentbol maçının ardından oyuncular birbirine girdi

Son düdük ile birlikte yumruklar havada uçuştu

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde İneboluspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan hentbol karşılaşmasının son düdüğüyle birlikte oyuncular arasında yumruklu kavga yaşandı. Yaşanan kavgaya polis ekipleri araya girerek güçlükle önledi.

Türkiye Hentbol Erkekler İkinci Ligi'nde İneboluspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. 25 Ağustos İnebolu Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Çaykur Rizespor, İneboluspor'u 38-32 yenerek galibiyete ulaştı. Büyük çekişmenin yaşandığı karşılaşmanın ardından sinirler gerildi. İddialara göre, Rize'de oynanan karşılaşmada kötü muamele yapıldığı gerekçesiyle karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte oyuncular arasında sözlü diyalog yaşandı. Oyuncuların karşılıklı sözlü tartışması sonrası kavga çıktı. Oyuncuların birbirlerine hakaret etmesi sonucu oyuncular arasında yumruklu kavga yaşandı. Tansiyonun artmasıyla seyircilerde sahaya girdi. Polis ekiplerinin araya girmesiyle Çaykur Rizesporlu oyuncular, güçlükle güvenli noktaya alındı. Ayrıca hem İnebolusporlu oyuncular hem de seyirciler polis ekiplerince yatıştırılmaya çalışıldı. Yaşanan kavgada herhangi bir yaralanma olmadı.

Karşılaşmayı İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İnebolu İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Fatih Akbay, İnebolu İlçe Emniyet Müdürü Ali Güneş ve İnebolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Telat Aktaş da izledi.

Hentbol maçının ardından oyuncular birbirine girdi
Hentbol maçının ardından oyuncular birbirine girdi
Hentbol maçının ardından oyuncular birbirine girdi
Hentbol maçının ardından oyuncular birbirine girdi
Hentbol maçının ardından oyuncular birbirine girdi
Hentbol maçının ardından oyuncular birbirine girdi

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Rizespor, İnebolu, Hentbol, kavga, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hentbol maçının ardından oyuncular birbirine girdi - Son Dakika Spor


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