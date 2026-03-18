Hentbol Milli Takımı Romanya ile Maç Öncesi İddialı - Son Dakika
Hentbol Milli Takımı Romanya ile Maç Öncesi İddialı

Hentbol Milli Takımı Romanya ile Maç Öncesi İddialı
18.03.2026 21:59
A Milli Hentbol Takımı, Romanya ile oynayacakları elemeler öncesi iyi hazırlandıklarını açıkladı.

TÜRKİYE A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Oliver Roy Camino, 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri kapsamında yarın Romanya ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulunarak, "Maç için iyi hazırlandık. Belki bu tur için favori değiliz ama yüzde yüz mücadele için buradayız. Adım adım gideceğiz" dedi.

Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri kapsamında yarın Romanya ile karşılaşacak. Karaçayır Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak maç öncesi Erkek A Milli Takımı Başantrenörü Oliver Roy Camino, takım kaptanı Yunus Özmusul ve milli takım oyuncusu Sadık Emre Herseklioğlu kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Romanya'nın iyi bir takım olduğunu belirten Oliver Roy Camino, "Son Avrupa Şampiyonası'nda Danimarka, Portekiz ve Kuzey Makedonya'ya karşı iyi oyun ortaya koydular. Kulüplerde de mücadele eden birçok genç ve tecrübeli oyuncuları var. Yarınki maç için iyi hazırlandık. Belki bu tur için favori değiliz ama yüzde 100 mücadele için buradayız. Adım adım gideceğiz, yarın iyi bir mücadele edeceğiz ve maçı kazandıktan sonra bir sonraki maça bakacağız" şeklinde konuştu.

YUNUS ÖZMUSUL: KENDİ GÜCÜMÜZÜ VE POTANSİYELİMİZİ BİLİYORUZ

Takım kaptanı Yunus Özmusul ise maça iyi hazırlandıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Takım arkadaşlarıma güveniyorum. Gerçekten iyi hazırlandık. Romanya bu turda favori. Yaklaşık 2 ay önce iyi bir turnuvada iyi rakiplere karşı oynadılar. Biz de kendi gücümüzü ve potansiyelimizi biliyoruz. Son zamanlarda gerçekten iyi oyun oynuyoruz. Artık geliştiğimizi gösterme ve gücümüzü, kalitemizi sahaya yansıtma zamanı. Bunun için de yarın ilk adımı atacağız. Öncelikle ülkemizde, evimizde kazanmak istiyoruz. Daha sonrasında Romanya'ya avantajlı bir skorla gitmek istiyoruz"

SADIK EMRE HERSEKLİOĞLU: KAZANMAK VE İKİNCİ MAÇA AVANTAJLI BİR ŞEKİLDE GİTMEK İSTİYORUZ

Erkek A Milli takımı oyuncusu Sadık Emre Herseklioğlu, Romanya karşısında kesinlikle bir galibiyet istediklerini söyleyerek, "Burada kazanıp ikinci maça avantajlı bir şekilde gitmek istiyoruz. Takım içinde çok iyi bir hava var. Biz gençler olarak çok şanslıyız, takımımızda değerli abilerimiz var. Onlardan çok şey öğreniyoruz. Yarınki maçta bütün Bolu'yu da maça bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hentbol Milli Takımı Romanya ile Maç Öncesi İddialı - Son Dakika

Anne yoktu, baba uyuyordu 3 yaşındaki Tuğra 6’ncı kattan düştü Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra 6'ncı kattan düştü
İsrail ve ABD’ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler
Motosiklet Kazasında 1 Ay Evli Genç Hayatını Kaybetti Motosiklet Kazasında 1 Ay Evli Genç Hayatını Kaybetti
İsrail güçleri, Kudüs’te ibadet edenlere saldırdı İsrail güçleri, Kudüs'te ibadet edenlere saldırdı
Netanyahu’dan İran’a mesaj: Sizi yukarıdan izliyoruz Netanyahu'dan İran'a mesaj: Sizi yukarıdan izliyoruz
Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu

21:48
Liverpool-Galatasaray maçının 11’leri belli oldu
Liverpool-Galatasaray maçının 11'leri belli oldu
21:28
2-0 kaybetmişlerdi Demir Egeli Braga’dan muhteşem geri dönüş
2-0 kaybetmişlerdi! Demir Egeli Braga'dan muhteşem geri dönüş
21:04
FED, faizi sabit bıraktıa
FED, faizi sabit bıraktıa
20:59
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
20:42
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
20:10
İran, Riyad’a hava saldırısı düzenledi
İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi
