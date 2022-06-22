Hentbol milli takımlarının Akdeniz Oyunları'ndaki maç programı belli oldu

Hentbol milli takımlarının Akdeniz Oyunları'ndaki maç programı duyuruldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cezayir'in Oran kentinde 25 Haziran-6 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek A milli kadın ve erkek hentbol takımlarının grup etabındaki müsabaka programı belli oldu.

B Grubu'nda Makedonya, Sırbistan ve Portekiz ile mücadele edecek A Milli Kadın Hentbol Takımı, grup maçlarını El Hachemi Hantaz Spor Salonu'nda oynayacak.

İlk maçını 30 Haziran'da Makedonya'yla yapacak A Milli Kadın Hentbol Takımı, Portekiz'le 1 Temmuz'da, Sırbistan'la da 2 Temmuz'da karşılaşacak. Müsabakalar (TSİ) 12.00'de başlayacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı ise İspanya, Makedonya, Yunanistan ve Cezayir'le birlikte B Grubu'nda yer alıyor.

Ay-yıldızlılar, 24 Şubat Arzew Spor Salonu'nda oynanacak grup maçlarında ilk olarak 27 Haziran'da Cezayir'le (TSİ 19.00) karşılaşacak. Milli takım, İspanya'yla 28 Haziran'da (TSİ 21.00), Makedonya'yla 1 Temmuz'da (TSİ 21.00) Yunanistan'la da 2 Temmuz'da (TSİ 19.00) karşı karşıya gelecek.

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