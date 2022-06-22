Hentbol milli takımlarının Akdeniz Oyunları'ndaki maç programı belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Hentbol milli takımlarının Akdeniz Oyunları'ndaki maç programı belli oldu

22.06.2022 12:30
Hentbol milli takımlarının Akdeniz Oyunları'ndaki maç programı belli oldu

Hentbol milli takımlarının Akdeniz Oyunları'ndaki maç programı duyuruldu.

Hentbol milli takımlarının Akdeniz Oyunları'ndaki maç programı duyuruldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cezayir'in Oran kentinde 25 Haziran-6 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek A milli kadın ve erkek hentbol takımlarının grup etabındaki müsabaka programı belli oldu.

B Grubu'nda Makedonya, Sırbistan ve Portekiz ile mücadele edecek A Milli Kadın Hentbol Takımı, grup maçlarını El Hachemi Hantaz Spor Salonu'nda oynayacak.

İlk maçını 30 Haziran'da Makedonya'yla yapacak A Milli Kadın Hentbol Takımı, Portekiz'le 1 Temmuz'da, Sırbistan'la da 2 Temmuz'da karşılaşacak. Müsabakalar (TSİ) 12.00'de başlayacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı ise İspanya, Makedonya, Yunanistan ve Cezayir'le birlikte B Grubu'nda yer alıyor.

Ay-yıldızlılar, 24 Şubat Arzew Spor Salonu'nda oynanacak grup maçlarında ilk olarak 27 Haziran'da Cezayir'le (TSİ 19.00) karşılaşacak. Milli takım, İspanya'yla 28 Haziran'da (TSİ 21.00), Makedonya'yla 1 Temmuz'da (TSİ 21.00) Yunanistan'la da 2 Temmuz'da (TSİ 19.00) karşı karşıya gelecek.

???????

YORUMLAR
500
Gizem Özer Cezayir yolcusu Gizem Özer Cezayir yolcusu Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu, milli takım kamplarını ziyaret etti Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu, milli takım kamplarını ziyaret etti
Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Cezayir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbol milli takımlarının Akdeniz Oyunları'ndaki maç programı belli oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:17 Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 950'ye çıktı!
12:16 Bir kuruş bile indirim yapmadı! Torrent'in bu tavrının nedeni belli oldu
12:13 Mantar toplamaya gittiler düşmüş Rus İHA'sı buldular!
11:43 Akşener'den Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza indirimine sert tepki: Kadın katillerine cesaret veriyorlar
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:32 Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
11:27 Akşener'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin çok sert sözler: Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır! Bu yasa bir istibdat yasasıdır
11:23 Rap sanatçısı Uzi, konserinde hayranının saldırısına uğrayınca sahneyi terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 12:37:22. #1.13#
SON DAKİKA: Hentbol milli takımlarının Akdeniz Oyunları'ndaki maç programı belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement