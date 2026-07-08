Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki ilk maçında İsviçre'ye 50-32 yenildi.
Romanya'nın Kaloşvar kentinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 20-19 geride bitiren Türkiye, ikinci devrede farkın açıklamasını engelleyemedi.
Ay-yıldızlılar, gruptaki 2. maçında yarın TSİ 14.30'da Faroe Adaları ile karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Hentbol Milliler İsviçre'ye Yenildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?