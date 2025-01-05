Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasına 3 maçla devam edildi.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Armada Praxis Yalıkavak- Üsküdar Belediyespor: 34-24
Adasokağı- Ortahisar Belediyespor: 33-37
Yenimahalle Belediyespor- Kırşehir Belediyespor: 38-32
Haftanın kapanış maçında yarın Görele Belediyespor ile Anadolu Üniversitesi karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Hentbol Süper Lig'de 10. Hafta Sonuçları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?