Hentbol Süper Lig'de 4. Hafta Maçları

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de yarın play-off ve play-out etaplarına dördüncü hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre play-off ve play-out etaplarında 4. haftanın yarınki maç programı şöyle:

Play-off

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Ortahisar Belediyespor (Üçevler)

17.00 Armada Praxis Yalıkavak - Üsküdar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

Play-out

16.00 Odunpazarı - Yenimahalle Belediyespor (Porsuk)

16.00 Göztepe - MC Sistem Yurdum (Evka-4 Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

Bu arada Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezonu, Bursa Büyükşehir Belediyespor lider tamamladı.

Play-off ve play-out etapları, deplasmanlı lig usulüne göre oynanıyor.