Hentbol Süper Lig'de 5. Hafta Maçları

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de play-off ve play-out etapları 5. hafta maçlarıyla devam edecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre play-off ve play-out etaplarında 5. haftanın maç programı şöyle:
Play-off
Yarın: (25 Mart)
14.00 Üsküdar Belediyespor - Ortahisar Belediyespor (Çamlıca)
1 Nisan Çarşamba:
17.00 Armada Praxis Yalıkavak - Bursa Büyükşehir Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
Play-out
Yarın: (25 Mart)
16.00 Göztepe - Odunpazarı (Evka-4 Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)
16.00 MC Sistem Yurdum - Yenimahalle Belediyespor ( Prof. Dr. Yaşar Sevim)
Bu arada Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezonu, Bursa Büyükşehir Belediyespor lider tamamladı.
Play-off ve play-out etapları, deplasmanlı lig usulüne göre oynanıyor.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?