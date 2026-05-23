Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabında 9. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre program şöyle:
Yarın:
14.00 Nilüfer Belediyespor- Spor Toto (Üçevler)
15.00 Altınpost Giresunspor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Hüseyin Avni Alparslan Spor Kompleksi)
19.30 İstanbul Gençlik-Beşiktaş (THF Serdar Seymen Hentbol Salonu)
Son Dakika › Spor › Hentbol Süper Lig'de 9. Hafta Maçları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?