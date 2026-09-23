Hentbol Süper Lig'de İstanbul Gençlikspor, sahasında Giresunspor'u 38-33 mağlup etti

Hentbol Süper Lig'de İstanbul Gençlikspor, sahasında Giresunspor'u 38-33 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde İstanbul Gençlikspor, kendi sahasında Giresunspor'u 38-33'lük skorla mağlup etti. İlk yarısını 22-16 önde kapattığı maçta ikinci yarıda da üstün oyununu sürdüren İstanbul ekibi, sahadan galibiyetle ayrıldı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında İstanbul Gençlikspor, sahasında Giresunspor'u 38-33 mağlup etti.
THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını, İstanbul Gençlikspor 22-16 önde tamamladı.
İkinci devrede de üstünlüğünü sürdüren İstanbul ekibi, karşılaşmayı 38-33 kazandı.
Kaynak: AA
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