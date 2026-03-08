Hentbol Süper Lig'de Normal Sezon Tamamlandı - Son Dakika
Hentbol Süper Lig'de Normal Sezon Tamamlandı

08.03.2026 20:24
Erkekler Süper Lig'de 26. hafta maçları sona erdi. Play-off ve play-out etabı başlayacak.

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de normal sezonun 26. ve son haftası, 5 maçla tamamlandı.

Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Köyceğiz Belediyespor-Güneysuspor: 21-36

Altınpost Giresunspor-Spor Toto: 34-33

İstanbul Gençlik-Rize Belediyespor: 46-33

Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Ankara Hentbol: 45-27

Mihalıççık Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 36-38

Puan durumu

26 haftalık normal sezon sonunda oluşan puan durumu şöyle:


TakımOGBMAYP
1.Beşiktaş22201192057341
2.Nilüfer Belediyespor22192182260140
3.İstanbul Gençlik22162483866834
4.Spor Toto22161581967433
5.Altınpost Giresunspor22131874168027
6.Trabzon Büyükşehir Belediyespor221011180176721
7.Güneysuspor22821268669318
8.Mihalıççık Belediyespor22901366571118
9.Beykoz Belediyespor22801472377416
10.Köyceğiz Belediyespor2240186007798
11.Rize Belediyespor2240185777738
12.Ankara Hentbol220022499998-2
13.Depsaş Enerji As-------
Not: Türkiye Hentbol Federasyonu Müsabaka Talimatı'na göre ligden çekilen Depsaş Enerji As'ın tüm müsabakaları puanlama sisteminden çıkarılmıştır.
Not 2: Rize Belediyespor ile Ankara Hentbol arasında oynanan müsabakada Ankara Hentbol takımı lisans ibraz etmediği için 2 puanı silinmiştir.
"Play-off ve Play-out" etabı
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de normal sezonun tamamlanmasının ardından "Play-off ve Play-out" etabı oynanacak.
Play-off etabı karşılaşmaları, normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan takımlar arasında çift devreli deplasmanlı lig usulüne göre yapılacak. Play-off etabını birinci sırada tamamlayan takım, şampiyon olacak.
Lig etabını 13. sırada tamamlayan takım play-out etabına katılamadan doğrudan küme düşecek. Play-off etabına katılmaya hak kazanamayan diğer takımlar ise çift devreli deplasmanlı lig usulüne göre play-out oynayacak.
Play-out etabı sonunda son 3 sırada yer alan takımlar ile toplam 4 takım, Erkekler 1. Ligi'ne düşecek.
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

