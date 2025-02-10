Hentbol Süper Ligi 15. Hafta Sonuçları

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 15. haftası, bugün oynanan tek maçla tamamlandı.
Ligin 15. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Bursa Büyükşehir Belediyespor- Üsküdar Belediyespor: 28-27
Ortahisar Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor: 33-30
Görele Belediyespor- Armada Praxis Yalıkavakspor: 27-30
Adasokağı-Yenimahalle Belediyespor: 34-31
Anadolu Üniversitesi- Kırşehir Belediyespor: 33-26
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