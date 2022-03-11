Hentbol: Türkiye Kupası - Son Dakika
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Hentbol: Türkiye Kupası

11.03.2022 21:47
Hentbol: Türkiye Kupası

Hentbol Türkiye Kupası'nda kadınlarda C Grubu'nda 2, erkeklerde ise A, B ve C gruplarında 4 maç yapıldı.

Hentbol Türkiye Kupası'nda kadınlarda C Grubu'nda 2, erkeklerde ise A, B ve C gruplarında 4 maç yapıldı.

Kadınlarda Kastamonu'daki Merkez Spor Salonu'nda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

İzmir Gençlik Merkezi- Konyaaltı Belediyespor: 18-37

Araç Belediyespor- Kastamonu Belediyespor: 27-38

Erkekler

Erkeklerde alınan sonuçlar ise şu şekilde:

A Grubu (Tokat)

Nilüfer Belediyespor-Tokat Gençlik: 39-26

B Grubu (İstanbul)

İzmir Büyükşehir Belediyespor- Ümraniye Belediyespor: 42-30

C Grubu (Sivas)

Beşiktaş-Sivas Gençlik: 37-19

Antalyaspor- Hatayspor: 34-30

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Hentbolde lig maçları olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi Hentbolde lig maçları olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

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Kaynak: AA

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