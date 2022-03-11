Hentbol: Türkiye Kupası - Son Dakika

Hentbol Türkiye Kupası'nda kadınlarda C Grubu'nda 2, erkeklerde ise A, B ve C gruplarında 4 maç yapıldı.
Kadınlarda Kastamonu'daki Merkez Spor Salonu'nda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
İzmir Gençlik Merkezi- Konyaaltı Belediyespor: 18-37
Araç Belediyespor- Kastamonu Belediyespor: 27-38
Erkekler
Erkeklerde alınan sonuçlar ise şu şekilde:
A Grubu (Tokat)
Nilüfer Belediyespor-Tokat Gençlik: 39-26
B Grubu (İstanbul)
İzmir Büyükşehir Belediyespor- Ümraniye Belediyespor: 42-30
C Grubu (Sivas)
Beşiktaş-Sivas Gençlik: 37-19
Antalyaspor- Hatayspor: 34-30
Kaynak: AA
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