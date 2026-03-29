Hentbolda 6. Hafta Sonuçları

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabında 6. hafta tamamlanırken, play-off 6. haftasından ise bir maç oynandı.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Kadınlar Süper Lig play-off 6. haftasında bugün oynanan maçta Armada Praxis Yalıkavak, Ortahisar Belediyespor'u 37-27 yendi.
Ligin play-out etabı 6. haftasında oynanan maçlarda ise alınan sonuçlar şöyle:
Göztepe-Yenimahalle Belediyespor: 35-27
Odunpazarı-MC Sistem Yurdum: 40-31
