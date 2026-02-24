Hentbolda Avrupa Şampiyonası Kuraları Çekildi

Hentbolda 18 ve 20 yaş altı erkek milli takımlarının Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri, kura çekimi sonucu belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre kuralar, Avusturya'nın başkenti Viyana'da çekildi.

Avrupa Şampiyonası'nda 20 yıl aradan sonra mücadele edecek 18 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı, B Grubu'nda Almanya, Sırbistan ve İtalya ile eşleşti.

Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Hentbol Şampiyonası, 29 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 24 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Romanya'nın Cluj kentinde 8-19 Temmuz tarihlerinde 24 takımın katılımıyla düzenlenecek Avrupa 20 Yaş Altı Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım ise B Grubu'nda Sırbistan, İsviçre ve Faroe Adaları ile karşılaşacak.