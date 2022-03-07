Hentbolda kadın sporcu sayısı her geçen gün artıyor - Son Dakika
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Hentbolda kadın sporcu sayısı her geçen gün artıyor

07.03.2022 18:24
Hentbolda kadın sporcu sayısı her geçen gün artıyor

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Başkan Kılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kılıç, yönetim olarak kadınları önceleyen anlayışa sahip olduklarını vurgulayarak, "Kadın sporcuların sayısal olarak daha fazla olması yönünde tutum sergiliyoruz. Seçilirken 2 kadın yönetim kurulu üyemizle yola çıktık. Ülkemizde de hentbolda başarıyı hep kadın hentbolu ile elde ettik. Dünyada da hentbol bu yönde gidiyor. Her konuda kadınlar daha fazla ön planda yer alıyor." diye konuştu.

Federasyonda şu anda 90 kişinin görev yaptığını ve 27'sinin kadın olduğunu belirten Kılıç, "Türkiye'de kadın hentbolunda ilk Türkiye Şampiyonası 1979 yılında düzenlenirken, ilk milli maçımızı 8 Temmuz 1983'te Bulgaristan ile oynadık. 1986 yılında ise ilk deplasmanlı kadınlar ligi kuruldu." bilgisini verdi.

Kısa sürede Kadın Hentbol Milli Takımı'nı tecrübeli bir teknik kadroya emanet ettiklerini kaydeden Kılıç, şöyle devam etti:

"Federasyon olarak ilk kez Kadın Hentbol Kurulu'nu oluşturduk. Hentbolda eşitlikçi, kapsayıcı ve sürdürülebilir spor yapısının oluşturulması amacıyla çalışmalarını sürdüren Kadın Hentbol Kurulu, her görev ve kademede nitelikli kadın paydaşların sayısını artırmak, ülke genelinde kız çocuklarının ve kadınların spor alanlarında yer almasını sağlamak için çalışıyor. Avrupa Hentbol Federasyonu ve Uluslararası Hentbol Federasyonunun pozitif ayrımcılık esasıyla hayata geçirdiği cinsiyet eşitliği ile ilgili pek çok uygulamanın bir parçası olarak THF de çalışmalara başladı. Bu doğrultuda ilk kez kadın gözlemci kursu açtık ve bu kursta yer alan kadın gözlemcilerimiz görev almaya başladı."

Kılıç, "Büyük bir mutlulukla görüyoruz ki pek çok ilimizde hakem olmak isteyen genç kızlarımız var. Onlar için de projelerimiz olacak. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbolda kadın sporcu sayısı her geçen gün artıyor - Son Dakika


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