Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'nde Normal Sezon Sonu - Son Dakika
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Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'nde Normal Sezon Sonu

Hentbolda Kadınlar Süper Ligi\'nde Normal Sezon Sonu

Hentbolda 2023-2024 sezonu Kadınlar Süper Ligi'nde 22 haftalık normal sezon sona erdi. Konyaaltı Belediyesi'nin birinci olarak tamamladığı Kadınlar Süper Ligi normal sezonunu 1, 2, 3 ve 4. sırada arasında tamamlayan takımlar Play-off Şampiyonluk Etabı oynarken, sezonu 5, 6, 7 ve 8. sırada tamamlayan takımlar 'Play-Off Sıralama Etabı' oynayacak.

29.04.2024 21:03  Güncelleme: 21:14
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Hentbolda 2023-2024 sezonu Kadınlar Süper Ligi'nde 22 haftalık normal sezon sona erdi.

Konyaaltı Belediyesi'nin birinci olarak tamamladığı Kadınlar Süper Ligi normal sezonunu 1, 2, 3 ve 4. sırada arasında tamamlayan takımlar Play-off Şampiyonluk Etabı oynarken, sezonu 5, 6, 7 ve 8. sırada tamamlayan takımlar "Play-Off Sıralama Etabı" oynayacak. Buna göre Şampiyonluk Etabı ilk tur müsabakaları; Konyaaltı Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesi ve Yalıkavak ile Kastamonu Belediyesi arasında oynanacak.

Şampiyonluk etabı ilk tur müsabakaları; üç müsabakalık serilerde, iki galibiyet üzerinden oynanacak. Bu serinin ilk iki maçı normal sezonu üst sırada tamamlayan takımın, üçüncü maçı normal sezonu daha alt sırada tamamlayan takımın sahasında oynanacak. Şampiyonluk etabı ilk tur müsabakalarında iki maç galip gelerek rakibini eleyen iki takım finale yükselecek. Play-Off Şampiyonluk Etabı final serisi ise beş müsabakalık seride üç galibiyet üzerinden oynanacak.

Normal lig sezonunu beş ile sekizinci sıra arasında bitiren takımlar sıralama etabı oynayacak. Sıralama etabı ilk tur müsabakaları; Görele Belediyesi ve İzmir BBSK ile Üsküdar Belediyesi ve Bursa BBSK takımları arasında oynanacak.

Kadınlar Süper Ligi 22. hafta sonuçları:

Anadolu Üniversitesi - Üsküdar Belediyesi: 33-38

Konyaaltı Belediyesi - İzmir BBSK: 37-31

Görele Belediyesi - Tekirdağ Süleymanpaşa: 46-29

Yalıkavakspor - Kastamonu Belediyesi: 31-26

Yenimahalle Belediyesi - Bursa BBSK: 29-32 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Konyaaltı Belediyesi, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'nde Normal Sezon Sonu - Son Dakika

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