Hentbolda Olimpiyat Hedefi

Spor

- Uğur Kılıç: "Hedefimiz Türk bayrağını hentbolda olimpiyatlarda dalgalandırmak"

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç:

"Hentbolu milli takımlardaki başarılar ve rol model sporcularımızla popüler hale getireceğiz"

"Sporcu sayımızı 7 bin 560'dan, 23 bin 666'ya çıkardık"

"Trabzonspor ile görüştük, Fenerbahçe ve Galatasaray için projeler hazırladık"

"2028 yılındaki hedefimiz 100 bin sporcuya ulaşmak"

"Aklımızda iki farklı spor lisesi var"

İSTANBUL - Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı ve yapılacak seçimde de tekrar başkanlığa aday olan Uğur Kılıç, hedeflerinin olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu söyledi. Sporcu sayısını 23 bin 666'ya çıkardıklarını söyleyen Kılıç, bu sayıyı 2028'de 100 bin yapmak istediklerini de ifade etti.

Türkiye Hentbol Federasyonu'nda yeni başkanlık seçimi 27 Eylül Cuma günü Ankara'da yapılacak. Mevcut başkan Uğur Kılıç da seçimde yeniden aday oldu. Kılıç, geçmiş dönemde neler yaptıkları ve projeleri hakkında İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sporcu sayısında artış olduğunu ifade eden Uğur Kılıç, "Sporcu sayımızda geldiğimizde 7 bin 560 olan sporcu sayımız şu an 23 bin 666. Bu bizim çok önemli. Kulüplerdeki lisanslı sporcu sayısı 48 yıllık federasyon tarihinin hiç ulaşmadığı bir sayı. Altyapı takımlarımızda hem kızlar, hem erkekler B kategorisinde mücadele ediyordu. Bugün baktığımızda kızlar B klasmanında Avrupa ikincisi oldu, A klasmana yükseldi. Erkekler B klasmanda Avrupa 3.'sü oldu A klasmana yükseldi. A Milli Kadın Takımımız, ilk defa Avrupa Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı. Kasım ayında bu şampiyonaya katılacağız ve bu tarihte ilk. 2026'ya ev sahipliği yapacak. Bu bir başarı hikayesi olacak. Ülkemizde çok fazla uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptık. 2026 Avrupa Şampiyonası da Türkiye'de ilk defa yapılacak. 2025 yılında hem kadınlar, hem erkeklerde Plaj Şampiyonası'nı Alanya'da yapacağız. Bunlar Avrupa ve Dünya Hentbol Federasyonu ile yapmış olduğumuz sinerjinin bir sonucu olarak ülkemize kazandırdığımız organizasyonlar. Sponsorluk sayımızı arttırdık, önemli gelirler elde ettik. Bu gelirlerimizi altyapılara aktardık. 6-7 farklı milli takım kategorisinde sporcularımız çalışabiliyor. Çok yoğun, uyumlu, şeffaf, hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla 3 yılı geçirdik. Önümüzdeki süreçte de projelerimizde başarılı olacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

"Trabzonspor ile görüştük, Fenerbahçe ve Galatasaray için projeler hazırladık"

Kulüp yapılamalarıyla ilgili çalışmalarının olacağını aktaran Başkan Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Liglerimizde daha rekabetçi bir ortamın sağlanabilmesi için büyük futbol kulüplerinin, önemli özel veya kamu, kurum kulüplerinin hentbola yatırım sağlamak üzere çalışmalar yaptık. Mesela Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile iki kere hentbol takımı kurulmasıyla görüşme yapma şansımız oldu. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray için projeler hazırladık. Önceden İstanbul'da bir hentbol salonumuz yoktu. Takımlarımız kurulsa dahi hentbol oynayabilecekleri, antrenman yapabilecekleri yoktu. Geçen yıl itibarıyla Haldun Alagaş Spor Salonu, tamamen hentbola tahsis edilmiş durumda. Güçlü kulüplerimiz olursa daha güçlü bir federasyon daha rekabetçi bir lig olur. Milli takım havuzunda hazır sporcular. Türkiye bir spor ülkesi. Hentbol, Avrupa'da çok popüler durumda. Türkiye'de de hak ettiği popülerliği bulması için kulüplerle ilgili çalışmaları yapacağız."

"2028 yılındaki hedefimiz 100 bin sporcuya ulaşmak"

Altyapılarda sporculara yatırım yapan kulüplere ve antrenörlere özel çalışmaların olacağını dile getiren Uğur Kılıç, "Yol ve harcırahlarıyla ilgili destekler yapacağız. Bakanlığımız, Türkiye Şampiyonası'nda ilk 3'e giren altyapı kulüplerimizin sporcuların maaş veriyor. Bu çok büyük bir hizmet. Biz de federasyon olarak dereceye giren kulüplerimizin kendilerine ve antrenörlerine ödül vereceğiz. Altyapıdaki sayımızı 3 yılda 3 kat arttırdık. 2028 yılındaki hedefimiz 100 bin sporcuya ulaşmak. Sponsor sayılarımızı 1'den 11'e çıkardık. 2028'e yılına kadar gelirlerimizi arttıracağız. Hentbolu sevdirmek için çok farklı projeler hayata geçiyoruz. Kral Şakir de bunlardan biri. Geçtiğimiz önemli çalışmalar yaptık. İlk çizgi film yayınlandı, 'Kral Şakir Hentbol Oynuyor'. İkinci çizgi film de vizyona girecek. Önümüzdeki dönemlerde okullarda, hem Milli Eğitim Bakanlığımız hem de Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte 'Kral Şakir ile Hentbol Öğreniyoruz' projesiyle 200 bin öğrenciye hentbol oynatmak istiyoruz. Hentbol oynamak isteyen çocuklara ulaşılabilir olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz Türk bayrağını hentbolda olimpiyatlarda dalgalandırmak"

Avrupa Hentbol Federasyonu ve Dünya Hentbol Federasyonu yönetim kurulu ve diğer kurullarında yer almak istediklerini söyleyen Uğur Kılıç, "Ülkemizi orada temsil etmek istiyoruz. Sahadaki en önemli ve başarımız inşallah Los Angeles 2028 Olimpiyatları olacak. Olimpiyata gidebilmek için kendi kıtanızdaki son şampiyonadaki alacağınız dereceler çok önemli. Olimpiyatlara 12 takım katılıyor. Olimpiyatlarda Avrupa çok güçlü. Bizim kendi ülkemizdeki şampiyonada 8, 9, 10. olabilmemiz halinde bile biz olimpiyat kotası oynayabilme şansı yakalayacağız. Kadın Milli Takımımız ile hedefimiz artık olimpiyat. Türk bayrağını hentbol sporuyla birlikte olimpiyatlarda dalgalandırmak en büyük hedefimiz olacak. Erkek Milli Takımı ile ilgili 2026 ve 2027 yıllarında Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nın finallerine katılmayla ilgili çalışmalarımız devam edeceğiz" dedi.

"Aklımızda iki farklı spor lisesi var"

Hentbol Spor Lisesi ile ilgili bakanlıkla görüşme halinde olduklarını sözlerine ekleyen Kılıç, "Bizim aklımızda iki farklı spor lisesi var, Anadolu'da ve büyükşehirler. Özellikle Ankara'da yer almasını çok istiyoruz. Bu çok önemli. Elit sporcuların eğitimleriyle ilgili de çalışmalar yapmamız önemli ve değerli. İnşallah bunu hayata geçireceğiz. Önümüzdeki projelerimizden biri" şeklinde konuştu.

"Milli takımlarda elde edilecek başarılar ve rol model sporcularımızla popüler hale getireceğiz"

Türkiye'de hentbola ilgiyi artırmak için neler yapılacağının sorulması üzerine ise Uğur Kılıç, "Avrupa'da hentbol, futboldan sonra ikinci branş. Olimpiyatlardaki seyirci rekorları 28-29 bin civarındaydı. Diğer salon branşlarıyla karşılaştırdığınızda belki de iki kat seyirci. Hentbol ürün olarak baktığımız zaman seyir zevki yüksek, her anı heyecan dolu bir spor. Biz bütün faaliyetlere Avrupa'dan yarışarak gidiyoruz. Orada birbirinden güçlü 40 ülke var. Burada yukarıya çıkmamız lazım. Milli takımımızdaki başarıyı yavaş yavaş arttırarak, seyircisi olan camia kulüplerimizin hentbola yatırımlarını sağlayarak bu seyirci sayılarını arttırmak istiyoruz. Seyreden bir daha kopmuyor. Hentbol topuyla ilgili sihirli top kavramım var. O topa dokunan da seyreden de hentboldan kolay kolay kurtulmuyor. Son dönemde televizyonda bolce hentbol maçları oluyor. Milli takımlarda elde edilecek başarılar ve sonucunda oluşacak rol model sporcularımızla hentbol çok daha popüler hale getireceğiz" cevabını verdi.