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Hentbolda Türkiye Kupası'nda dörtlü final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
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Hentbolda Türkiye Kupası'nda dörtlü final eşleşmeleri belli oldu

HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nda Beykoz Belediyespor ile Beşiktaş Safi Çimento, Sakarya Büyükşehir ile de Spor Toto dörtlü finalde karşılaşacak. Sakarya Büyükşehir Belediyespor ve Beşiktaş Safi Çimento, bugünkü maçlar sonucunda dörtlü finale yükseldi.

Hentbolda Türkiye Kupası\'nda dörtlü final eşleşmeleri belli oldu
23.12.2023 - 21:11,
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Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası "dörtlü final"???????de Beykoz Belediyespor ile Beşiktaş Safi Çimento, Sakarya Büyükşehir ile de Spor Toto eşleşti.

Bugün oynanan maçlarda İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 38-28 mağlup eden Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Rize Belediyespor'u 40-27 mağlup eden Beşiktaş Safi Çimento, dörtlü finale yükseldi.

Sonuçlarla birlikte, Beykoz Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento, Sakarya Büyükşehir-Spor Toto eşleşti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hentbolda Türkiye Kupası'nda dörtlü final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
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