Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Türkiye Kupası 1. Eleme Turu ilk maçları 6 Aralık Salı günü, rövanş karşılaşmaları ise 20 Aralık Salı günü oynanacak. 8'li final karşılaşmaları ise 2-5 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Hentbolde Türkiye Kupası maçlarının oynanacağı tarihler belli oldu - Son Dakika

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