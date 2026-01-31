Hepsini bıraktı! Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye büyük fedakarlık - Son Dakika
31.01.2026 13:02
Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç, büyük bir fedakarlığa imza attı ve kulüpten alacağı 3.5 milyar TL'yi kulübe hibe etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıda kulübün mali yapısına ilişkin önemli değerlendirmeler yapıldı.

MURAT SALAR AÇIKLADI

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, toplantıda yaptığı konuşmada Ali Koç'un kulüpten olan tüm alacaklarını hibe ettiğini duyurdu. Salar, önceki toplantılarda borç kalemleri arasında Ali Koç'a olan borcun da yer aldığını hatırlattı.

HUKUKİ EVRAKLAR TESLİM EDİLDİ

Murat Salar, "Başkanımız Sayın Ali Koç, ailesini ve varislerini de kapsayacak şekilde her türlü hukuki evrakı kulüp adına ibraz etmeye hazır olduğunu ifade etmişti. Kıymetli başkanımız bu evrakları imzalayarak kulübümüze teslim etti. Ali Koç, Fenerbahçe'den alacağı tüm parayı kulübümüze hibe etti" dedi.

3,5 MİLYAR TL'LİK ALACAK

Ali Koç'un Fenerbahçe Kulübü'nden yaklaşık 3,5 milyar TL alacağı bulunduğu biliniyordu. Bu alacağın tamamının hibe edilmesi, kulübün mali yapısı açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Gazi Uslu Gazi Uslu:
    yakışır başkana FENERBAHÇE CUMHURİYETİ ni seven verir çalmaz 25 9 Yanıtla
    Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    ot cumhuriyeti 16 13
  • szea14Cakir szea14Cakir:
    KOÇ şirketlerinin karlılığına bakın herşey anlaşılır 12 14 Yanıtla
  • Behzat Behzat:
    helal olsun en azından yaptığı çöp transferleri cebinden verdi. 13 6 Yanıtla
  • Erkan demir Erkan demir:
    Döneminde patlayan trasnferlerin parasını ödedi. 7 7 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
