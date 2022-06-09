Her an imzalar atılabilir! İşte Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın yeni takımı - Son Dakika
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Her an imzalar atılabilir! İşte Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın yeni takımı

09.06.2022 15:14

Alman ekibi Eintracht Frankfurt, Beşiktaş'ın 21 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz'ı renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Frankfurt ekibi, bu transfer için Beşiktaş yönetimine 6 milyon euro teklif etti.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ni müzesine götüren Bundesliga ekibi Frankfurt, A Milli Takım'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor. 21 yaşındaki oyuncu ile imza aşamasına gelindiği öğrenildi.

6 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

NTV Spor'da yer alan habere göre, Almanya temsilcisi Frankfurt Rıdvan Yılmaz için 5 milyon euro bonservis ve performansa bağlı 1 milyon euro bonus ödemeye hazır. Buna ek olarak, bir sonraki satışın yüzde 20'si de Beşiktaş'ın olacak. Anlaşmada son detaylar görüşülüyor.

PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI

Beşiktaş altyapısında yetişen ve 17 yaşında A Takım kadrosunda katılan genç yetenek Rıdvan Yılmaz, 4 sezonda forma giydiği 60 maçta 4 gol attı; 7 asist yaptı. 21 yaşındaki sol bek 6 kez de A Milli Takımı'nda görev aldı.

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Son Dakika Spor Her an imzalar atılabilir! İşte Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın yeni takımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Her an imzalar atılabilir! İşte Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın yeni takımı - Son Dakika
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