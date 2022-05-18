"Her çocuk hentbol oynayabilir" temasıyla THF Hentbol Akademi hayata geçirildi - Son Dakika
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"Her çocuk hentbol oynayabilir" temasıyla THF Hentbol Akademi hayata geçirildi

18.05.2022 18:18
"Her çocuk hentbol oynayabilir" temasıyla THF Hentbol Akademi hayata geçirildi

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) tarafından "Her çocuk hentbol oynayabilir" temasıyla 2010-2014 doğumlu kız ve erkek çocuklarına yönelik Akademik Hentbol Okulu çalışmaları başlatıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) tarafından "Her çocuk hentbol oynayabilir" temasıyla 2010-2014 doğumlu kız ve erkek çocuklarına yönelik Akademik Hentbol Okulu çalışmaları başlatıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, çocuklarının takım sporlarını, raket, atletizm, cimnastik altyapısını; oyun formatında ve hareket eğitimi ile birlikte öğrenmelerini isteyen; topun, kalenin, raketin, filenin, minderin amaç değil araç olduğu programlarda antrene edilmesini isteyen ve en önemlisi eğlenerek öğrenmelerini isteyenlerin THF ile iletişime geçmeleri istendi.

Çocuklar için deneme seansları cumartesi ve pazar günleri saat 10.30-12.00 arası 2012-2014 doğumlu kız ve erkek çocuklar, 12.00-13.30 arasında ise 2010-2011 doğumlu kız ve erkek çocuklar için uygulanacak.

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Kaynak: AA

Türkiye Hentbol Federasyonu, Atletizm, Hentbol, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Her çocuk hentbol oynayabilir' temasıyla THF Hentbol Akademi hayata geçirildi - Son Dakika


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