Her gol sokak hayvanları için mamaya dönüştü - Son Dakika
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Her gol sokak hayvanları için mamaya dönüştü

21.03.2022 15:34
Her gol sokak hayvanları için mamaya dönüştü

Ankara'da özel bir okulda öğrencilerle bir araya gelen futbolcular Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı sokak hayvanları için mama topladı.

Ankara'da özel bir okulda öğrencilerle bir araya gelen futbolcular Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı sokak hayvanları için mama topladı. Kaleye geçen futbolculara çocukların kaleyi bulan her şutu sokak hayvanları için mama oldu.

Ankara'da bir özel okulda anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri futbolcular Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı ile buluştu. Okul bahçesinde eşekten keçiye, tavuktan ördeğe kadar hayvanlar ile iç içe olan öğrenciler sokak hayvanları için mama topladı. Kaleye geçen Topal ve Özbayraklı'ya şut çekmek için sıra olan öğrencilerden gelen her gol sokak hayvanları için mamaya dönüştü.

"Bir canlıyı sevmek çok önemli"

Hayvan sevgisinin küçük yaşta eğitim ile başladığını vurgulayan Şener Özbayraklı, "Gelişim önemli bunun için de bir emek veriliyor. Dünya da eğitim çok önemli. Bizde bunun bilincindeyiz. Elimizden geldiğince destek vermeye de çalışıyoruz. Öncelikle eğitim ve insan gelişiminin üzerinde durulması gerekiyor. Eğitim alırken insan gelişimi çok önemli. Bir canlıyı sevmek çok önemli. Sadece eğitim değil sevgi de önemli" değerlendirmesinde bulundu.

"Bugün elimden geldiğince bol bol gol yiyeceğim"

Uzun aradan sonra kaleye geçeceğini belirten Mehmet Topal, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlar ilerde bu ülkeyi çok iyi kalkındıracaklar. Bizlerde onlara katkıda bulunmak için geldik. Burada öğretmenlerimizin de çok büyük katkısı var. Hem güzel bir eğitim ortamı hem de hayvan sevgisini görmeleri için bir ortam kurduk burada. Onlar da hayvanları çok seviyorlar. Kalecilik geçmişim var. Hiç gol yemedim ama bugün elimden geldiğince bol bol gol yiyeceğim" ifadelerine yer verdi.

Gelen şutların çoğunu kaleye kabul edeceklerini belirten Topal ve Özbayraklı, her gol için 150 kilogramlık mama alacaklarını belirtti.

Böyle bir projeyi ilk kez yer aldığı için mutluluğunu belirten ortaokul öğrencisi Efe Deniz Yüzbaşıoğlu, evinde de evcil hayvan sahiplendiğini söyledi.

Öğle aralarında bahçedeki hayvanlarla kendi yemeğini paylaştığını dile getiren ortaokul öğrencisi Begüm Aksakal, "Hayvanlar bizim dostlarımız. Eğer hayvanlar olmasaydı birçok şey olmayabilirdi. O yüzden hayvanlara sahip çıkıp karınlarını doyurmamız lazım" diye konuştu.

Sokak hayvanları için düzenlenen maçta hiç gol atamadığından dolayı üzgün olduğunu aktaran ortaokul öğrencisi Yusuf Özgen, "Bütün arkadaşlarımla bu projeyi destekliyoruz. Maçın skoru önemli değil, önemli olan hayvanların aç kalmamasıdır" dedi.

Öğrencilerle Topal ve Özbayraklı'nın yaptığı çift kale futbol müsabakasının ardından, okul kapısının önünde sokak hayvanları için mama kapları bırakıldı. - ANKARA

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Sokak Hayvanları, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Her gol sokak hayvanları için mamaya dönüştü - Son Dakika


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