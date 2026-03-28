Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim, ABD'de düzenlenen Miami Açık tenis turnuvasında görüntülendi.
Tecrübeli teknik adamın turnuvayı ailesiyle birlikte tribünden takip ettiği öğrenildi. Terim'in rahat ve keyifli halleri dikkat çekti.
Terim ailesinin birlikte verdiği görüntü sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Paylaşılan kareye hayranları "Mutlu aile tablosu" yorumları yaptı.
Dünyanın en prestijli tenis organizasyonlarından biri olan Miami Açık'a katılan Fatih Terim'in görüntüleri spor camiasında da ilgiyle karşılandı.
Son Dakika › Spor › Her gören aynı yorumu yaptı! Fatih Terim ailesiyle birlikte Miami Açık tenis turnuvasında - Son Dakika
