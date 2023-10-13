Penaltının başına geçen Ronaldo'dan Müslümanları mest edecek hareket

Her hareketiyle gündem olan Cristiano Ronaldo, Slovakya maçında kullandığı penaltıdan önce "Bismillah" dedi. Yıldız futbolcunun o anları kameralara yansıdı.
EURO 2024 Elemeleri'nde sahasında Slovakya ile kozlarını paylaşan Portekiz'de 29. dakikada kazanılan penaltıda topun başına Cristiano Ronaldo geçti.
Ronaldo'nun penaltı öncesi art arda "Bismillah, Bismillah" dediği kameraya yansıdı. Ronaldo, penaltıyı gole çevirirken, yıldız futbolcunun kameraya yansıyan görüntüsü çok sayıda etkileşim aldı.
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