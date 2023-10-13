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Penaltının başına geçen Ronaldo'dan Müslümanları mest edecek hareket - Son Dakika

Penaltının başına geçen Ronaldo'dan Müslümanları mest edecek hareket

Son Güncelleme: 13.10.2023 23:59

EURO 2024 Elemeleri'nde Slovakya ile kozlarını paylaşan Portekiz'de penaltının başına geçen Ronaldo, ''Bismillah'' dedi. Yıldız futbolcunun bu hareketi kameralara yansırken, o görüntü binlerce etkileşim aldı.

Her hareketiyle gündem olan Cristiano Ronaldo, Slovakya maçında kullandığı penaltıdan önce "Bismillah" dedi. Yıldız futbolcunun o anları kameralara yansıdı.

PORTEKİZ PENALTI KAZANDI

EURO 2024 Elemeleri'nde sahasında Slovakya ile kozlarını paylaşan Portekiz'de 29. dakikada kazanılan penaltıda topun başına Cristiano Ronaldo geçti.

"BİSMİLLAH" DEDİ

Ronaldo'nun penaltı öncesi art arda "Bismillah, Bismillah" dediği kameraya yansıdı. Ronaldo, penaltıyı gole çevirirken, yıldız futbolcunun kameraya yansıyan görüntüsü çok sayıda etkileşim aldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Penaltının başına geçen Ronaldo'dan Müslümanları mest edecek hareket - Son Dakika


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SON DAKİKA: Penaltının başına geçen Ronaldo'dan Müslümanları mest edecek hareket - Son Dakika
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