Her iki bacağını da kaybeden eski Formula 1 sürücüsü Zanardi\'den acı haber

02.05.2026 17:33
Champ Car şampiyonası yarışında geçirdiği bir kaza sonucu her iki bacağını da kaybeden eski Formula 1 sürücüsü Alex Zanardi, 59 yaşında hayatını kaybetti.

ALEX ZANARDI HAYATINI KAYBETTİ

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından yapılan açıklamada, Zanardi'nin hayata gözlerini yumduğu belirtilerek, "Eski Formula 1 pilotu, iki kez CART şampiyonu Alex Zanardi'nin vefatını öğrenmekten derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını değiştiren kazadan Paralimpik altın madalyalı sporcuya uzanan yolculuğu, onu sporun en hayranlık uyandıran rakiplerinden biri ve cesareti ile kararlılığın kalıcı bir sembolü haline getirmiştir." denildi.

HER İKİ BACAĞINI DA KAYBETMİŞTİ 

1990’lı yıllarda Formula 1’de yarışan İtalyan pilot Alex Zanardi, 2001 yılında katılığım sağladığı Champ Car şampiyonası yarışında geçirdiği bir kaza sonucu her iki bacağını da kaybetmişti. Daha sonrasında paralimpik el bisikleti ile kariyerine devam eden Zanardi, Paralimpik Yaz Oyunları’nda ülkesi İtalya adına iki altın madalya kazanmıştı. 

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
