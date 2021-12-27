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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde 11. hafta yarın başlayacak - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde 11. hafta yarın başlayacak

27.12.2021 10:00
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde 11. hafta yarın başlayacak

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde 11. hafta yarın oynanacak 3 müsabakayla başlayacak.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde 11. hafta yarın oynanacak 3 müsabakayla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 11. haftanın programı şöyle:

Yarın:

16.00 Hatayspor-UMF Yapı İzmit Belediyespor (Antakya)

17.00 Nesibe Aydın- Fenerbahçe Safiport (TOBB ETÜ)

18.00 BOTAŞ- Bellona Kayseri Basketbol (Ankara DSİ)

29 Aralık Çarşamba:

14.00 Çankaya Üniversitesi- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Ankara)

15.00 Antalya 07 Basketbol-OGM Ormanspor (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

17.00 Galatasaray- Elazığ İl Özel İdare (Şehit Mustafa Özel)

18.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor- Beşiktaş HDI Sigorta (Servet Tazegül)

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Kadınlar Basketbol Ligi, basketbol, Hatayspor, Antakya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde 11. hafta yarın başlayacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde 11. hafta yarın başlayacak - Son Dakika
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