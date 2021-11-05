Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal
Hakemler: Ali Şakacı, Yiğit Emre Şimşek, Uğur Akyıldız
Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 5, Davis 11, Ivankovic 9, İlsu Darıcıoğlu 8, Jones 37, Öykü Taşkın, Beril Albayrak, Mayombo
Çankaya Üniversitesi: White 21, Dikaioulaku 3, Kübra Erat, Prince 29, Tuğçe Murat 2, Özge Kavurmacıoğlu, Kizer 2, Melike Tuğba Oral 4, Derin Yaya 11
1. Periyot: 29-22
Devre: 35-36
3. Periyot: 55-58
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Antalya 07 Basketbol'u 72-70 mağlup etti.
Kaynak: AA
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