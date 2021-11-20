Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Mehmet Şahin, Abdullah İlik, Berk Kurtulmuş
Bellona Kayseri Basketbol: Williams 11, Slocum 23, Sventoraite 14, Sevgi Tonguç 8, Zeynep Öykü Kalbisağde 5, Gizem Tüzün, Helin Boybeyi 3
UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 8, Gülse Uğur 8, Melisa Korkmaz 14, Sıla Dikmenoğulları, Solopova 6, Fields 18, Mircheva 4, Higgins 10
1. Periyot: 14-12
Devre: 36-22
3. Periyot: 48-44
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında UMF Yapı İzmit Belediyespor, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 68-64 yendi.
Kaynak: AA
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