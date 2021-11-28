Salon: Çimentaş İl Özel İdare
Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Serdar Saraç, İzel Deniz Pehlivan
Elazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 4, Morgan 5, Esma Çelen Türk, Pulliam 15, Nisa Yalçın, Razheva 11, Nur Nihan Dabakoğlu 5, Melike Yalçınkaya 6
Fenerbahçe Safiport: Sabally 15, Bazoukou 13, Manolya Kurtulmuş 12, Olcay Çakır Turgut 4, Thomas 19, Şerife Alperi Onar 12, Williams 6, Tuğçe Canıtez 20, Banu Şimşek 4, Ayşe Yılmaz
1. Periyot: 14-25
Devre: 23 - 55
3. Periyot: 36 - 81
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Elazığ İl Özel İdare'yi 105-46 yendi.
Kaynak: AA
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