Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Emin Moğulkoç, İsmail Binbir, Haldun Çoban
OGM Ormanspor: Gökşen Fitik 13, Sevgi Uzun 20, Lucet 7, Cowan 18, Robinson 14, Damla Gezgin 11, Meltem Avcı 4, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Nilay Kartaltepe, Hilal Halaç
Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç 5, Williams 8, Sventoraite 26, Slocum 21, Zeynep Öykü Kalbisağde, Gizem Tüzün, Helin Boybeyi, Meltem Topaloğlu 3, Ece Su Dinçer
1. Periyot: 30-12
Devre: 47-34
3. Periyot: 66-47
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında OGM Ormanspor konuk ettiği Bellona Kayseri Basketbol'u 89-63 yendi.
Kaynak: AA
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