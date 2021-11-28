Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 'nin 6. haftasında OGM Ormanspor konuk ettiği Bellona Kayseri Basketbol'u 89-63 yendi.

Marketten ekmek çalan çocuklar için mahkemeden şaşırtan karar

Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar