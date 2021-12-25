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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

25.12.2021 15:06
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Şehit Mustafa ÖzelHakemler: Fatih Arslanoğlu, Mesut Öztürk, Dorukhan KalyoncuGalatasaray: Pelin Derya Bilgiç 9, Eda Şahin 1, Melis Gülcan 16, Davis 17, Krajisnik 10, Sude Yılmaz 2, Gizem Başaran Turan 2, Mısra Albayrak, Arifecan VardarBeşiktaş HDI Sigorta: Özge Yavaş 16, Jakobsone...

Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Mesut Öztürk, Dorukhan Kalyoncu

Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 9, Eda Şahin 1, Melis Gülcan 16, Davis 17, Krajisnik 10, Sude Yılmaz 2, Gizem Başaran Turan 2, Mısra Albayrak, Arifecan Vardar

Beşiktaş HDI Sigorta: Özge Yavaş 16, Jakobsone 12, Johhson 6, Melek Uzunoğlu, Call 18, Simmons 5, İrem Naz Topuz 7, İlayda Güner 2, Elif Bayram, Draskicevic

1. Periyot: 15-20

Devre: 34-26

3. Periyot: 44-49

Beş faulle çıkanlar: 36.38 Melis Gülcan, 38.35 Sude Yılmaz (Galatasaray)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş HDI Sigorta, Galatasaray'ı 66-57 yendi.

Beşiktaş HDI Sigorta bu sonuçla ligde 2. galibiyetini elde ederken, Galatasaray ise 4. kez mağlup oldu.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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Fatih Arslanoğlu, Mesut Öztürk, Sigorta, Şehit, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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