Üye Girişi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

02.01.2022 18:21
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Musa Kazım Çetin, Ahmet Kemal Digilli, Muzaffer VardarlıBeşiktaş HDI Sigorta: Özge Yavaş 14, Jakobsone 7, McCall 12, Johnson 11, Melek Uzunoğlu 12, Ceyda Bekar, İrem Naz Topuz 5, Mia Mira Draşkiçeviç 6, İlayda Güner 6, Elif Bayram 8Antalya...

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Musa Kazım Çetin, Ahmet Kemal Digilli, Muzaffer Vardarlı

Beşiktaş HDI Sigorta: Özge Yavaş 14, Jakobsone 7, McCall 12, Johnson 11, Melek Uzunoğlu 12, Ceyda Bekar, İrem Naz Topuz 5, Mia Mira Draşkiçeviç 6, İlayda Güner 6, Elif Bayram 8

Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 3, Davis 27, Sera Özelçi, Ivankovic 10, İlsu Darıcıoğlu 4, Beril Albayrak 10, Candide Öztürk, Naile Çırak, Öykü Taşkın, Sibel Özel

1. Periyot: 29-8

Devre: 52-21

3. Periyot: 67-33

Beş faulle çıkan: 38.04 Elif Bayram (Beşiktaş HDI Sigorta)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, sahasında Antalya 07 Basketbol'u 81-54 mağlup etti.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, ligde 3. galibiyetini aldı. Antalya 07 Basketbol ise 8. mağlubiyetini yaşadı.

YORUMLAR
500

Kazım Çetin, basketbol, Sigorta, Bayram, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


Mesut Özil'in satın almak istediği takım belli oldu Mesut Özil'in satın almak istediği takım belli oldu         
18:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı         
17:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek         
17:03
34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum         
15:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay         
15:25
Yardım ettiği adamın tacizine maruz kalan Ayşe Özgün, suç duyurusunda bulunda Yardım ettiği adamın tacizine maruz kalan Ayşe Özgün, suç duyurusunda bulunda         
15:20
İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı         
11:06
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı         
10:35
Nöbetçi eczane yetersizliğinden kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti Nöbetçi eczane yetersizliğinden kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti         
10:31
Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü         
10:16
Doğal gaz faturalarının yüzde 50'si, elektriğin ise yüzde 25'i devletten Doğal gaz faturalarının yüzde 50'si, elektriğin ise yüzde 25'i devletten         
10:11
Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor         
09:58
73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu 73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu         
22:00
Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var         
21:00
Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi         
16:34
Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak         
15:48
Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife         
15:12

Son Dakika Haberleri
18:16 Mesut Özil'in satın almak istediği takım belli oldu
17:47 6 yaşındaki çocuğunun gözü önünde boşanmak istediği eşi tarafından dövüldü
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı
17:44 Performansıyla beğeni toplayan Enes Ünal tarihe geçti
17:43 Kangalların koyunlara saldırdığı an, vatandaş tarafından görüntülendi
17:04 İki kardeş 23 gün arayla öldürüldü
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek
17:02 Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı
16:53 ABD'de gökten ölü balık yağdı
16:05 Türk profesör son dalışında bulduğu kağıtta yazanı anlamadı, sosyal medyadan yardım istedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2022 18:27:41. #1.11#
SON DAKİKA: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement